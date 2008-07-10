Боїнг проти Аеробуса - США проти Європи

01:10, 10 липня 2008
Політика
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Аргументи європарламентаріїв

Європарламент виступив на підтримку “Аеробуса” у суперечці з “Боїнгом” в рамках Світової організації торгівлі (СОТ).

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідна резолюція була ухвалена на засіданні Європарламенту в Страсбурзі.

“За” проголосували 589 депутатів, проти – 53, утрималися – 64.

Депутати в резолюції зазначили, що тендер американських ВПС, якій виграли американська Northrop Grumman Corporation та європейський виробник “Аеробусів” EADS на постачання 167 літаків-заправників, базувався на “нейтральних умовах” для визначення кращого і більш придатного обладнання.

Депутати висловили стурбованість “значними атаками” “Боїнгу” та американського Конгресу, які “змальовують” EADS та окремі країни-члени ЄС, як “ненадійних авіа космічних партнерів” та “безпековий ризик” для боєготовності американської армії.

Європарламент також закликав Єврокомісію продовжувати зусилля із захисту інтересів ЄС в суперечці з “Боїнгом” в рамках СОТ.

У своїй резолюції депутати зазначили, що обвинувачення “Боїнга” в наданні державних субсидій для будівництва Аеробусів не відповідають дійсності, оскільки Аеробус повернув на 40% коштів більше, ніж отримав у вигляді субсидій з 1992 року, або на 7 млрд. євро.

Довідка УНІАН. В 2004 році американські ВПС замовили виробництво літаків-заправників у “Боїнга”, однак після розслідування, проведеного Конгресом, цей контракт був розірваний через “неблаговидну роль” високого посадовця в американських ВПС та чиновника в компанії “Боїнг”. Після цього було оголошено повторний тендер, якій 29 лютого цього року виграв концерн у складі Northrop Grumman Corporation та EADS.

Американський уряд після цього звернувся зі скаргою до СОТ, зазначивши, що EADS отримує державні субсидії.

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