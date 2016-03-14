"Самопоміч" озвучила умови, за яких вона готова підтримати кандидатуру нового прем'єра
Лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк озвучив умови, за яких вона готова підтримати кандидатуру нового прем'єра.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам перед зустріччю голів фракцій парламенту з президентом.
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“У нас дуже прості пропозиції, тільки що на фракції ми їх обговорили: закон про пропорційні вибори за відкритими списками, відставка ЦВК, тому що це є обслуга комерційно-олігархічної системи в Україні, відставка Генпрокурора (ніби цього тижня це має статися) і відставка уряду. Якщо ці умови будуть виконані, - фракція об'єднання “Самопоміч” готова розглянути пропозицію, залишаючись в опозиції, виходячи зі складних соціально-економічних умов в Україні, розглянути питання ситуативної підтримки, розглянути пропозиції щодо прем'єра, який буде запропонований новоствореною коаліцією”, - заявив він.