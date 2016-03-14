"Самопоміч" озвучила умови, за яких вона готова підтримати кандидатуру нового прем'єра

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам перед зустріччю голів фракцій парламенту з президентом.

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“У нас дуже прості пропозиції, тільки що на фракції ми їх обговорили: закон про пропорційні вибори за відкритими списками, відставка ЦВК, тому що це є обслуга комерційно-олігархічної системи в Україні, відставка Генпрокурора (ніби цього тижня це має статися) і відставка уряду. Якщо ці умови будуть виконані, - фракція об'єднання “Самопоміч” готова розглянути пропозицію, залишаючись в опозиції, виходячи зі складних соціально-економічних умов в Україні, розглянути питання ситуативної підтримки, розглянути пропозиції щодо прем'єра, який буде запропонований новоствореною коаліцією”, - заявив він.