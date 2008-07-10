Яценюку увірвався терпець: "я нянькою не буду"

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК відкрив пленарне засідання, Однак робота парламенту розпочнеться лише після внесення погодженого проекту закону про зміни до держбюджету на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, під час ранкового пленарного засідання у сесійній залі зареєструвався 261 народний депутат.

А.ЯЦЕНЮК з трибуни наголосив, що реєстрація депутатів відбувається для того, щоб попри блокування не переривалася робота ВР і парламент не був достроково розпущений.

Голова ВР також повідомив, що вночі відбувалося засідання бюджетного комітету парламенту, де був розглянутий проект змін до держбюджету і сьогодні о 16.00 відбудеться ще одне засідання комітету.

«Таким чином внесеного бюджету і погодженого комітетом поки що немає», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Говорячи про роботу парламенту, Голова ВР також наголосив, що йому «вже набридло переливати з пустого в порожнє» і робота ВР продовжиться тоді, коли буде узгоджений проект закону.

«Я нянькою не буду. Домовитися - я в робочому кабінеті, пленарне засідання не закриваю, очікую внесення проекту закону про державний бюджет», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

При цьому голова ВР зазначив, що і надалі продовжуватиме проводити переговори.