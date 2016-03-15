У НФ заявили, що блокуватимуть трибуну Ради до розгляду закону про повернення грошей Януковича

Фракція "Народний фронт" блокуватиме парламентську трибуну, поки депутати не почнуть розгляд законопроекту №4057 про повернення грошей Януковича.

Про це заявила народний депутат фракції "Народний фронт", член Комітету з питань національної безпеки і оборони Тетяна Чорновол у коментарі журналістам.

"Більшість депутатів цієї Верховної Ради прийшли сюди на хвилі Майдану та захисту України в АТО, на хвилі взагалі того, що вони кістьми лягатимуть на захист інтересів України. Зараз ми прийшли до дуже простих, конкретних речей - є два мільярди доларів, арештованих після Майдану на рахунках Януковича та його партнерів. Насправді вкрадених коштів набагато більше, але навіть ця сума є значимою для українського бюджету. Тому кожен, хто б'є себе в груди заради захисту країни, може продемонструвати свій патріотизм на практиці - натиснути кнопку і повернути ці мільярди бюджету", - заявила Чорновол.

За словами народного депутата, сьогодні фракція "Батьківщина", Самопоміч та частина БПП зробила для себе вибір, коли недодали голосів за включення законопроекту про повернення активів до порядку денного.

"Вони показали, що працюють адвокатами Януковича за дивіденди. Я знаю, що "смотрящі" за цими схемами ходять і переконують нинішніх депутатів, щоб вони не підтримували наш законопроект. Оскільки у разі зняття арешту, частину грошей у вигляді комісійних дадуть і їм", - наголосила Тетячна Чорновол.

Представник "Народного фронту" підкреслила, що фракція рішуче налаштована боротися за повернення виведених з країни мільярдів.

"Ми не виключаємо блокування і відмову від голосувань, оскільки нема сьогодні більш морально важливішого для цього парламенту, аніж повернення коштів режиму Януковича. Ви розумієте, зараз ситуація така, що багато хто віддав за цю країну життя, а наші колеги нездатні навіть зробити мінімум і проголосувати за повернення мільярдів Януковича", - сказала Чорновол.

Народний депутат також відкинула закиди, що законопроект 4057 - це нібито "піар "Народного фронту".

"Коли мова йде про повернення 2 мільярдів, я готова поділитися з так званим піаром із усіма, хто натисне кнопку за підтримку нашого закону. Де є конкретика і практичне рішення для повернення коштів до бюджету", - підсумувала народний депутат.