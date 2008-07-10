Ющенко натякнув НУ-НС, що швидко приймати бюджет не варто?

Голова парламентського Комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що у Президента України Віктора ЮЩЕНКА немає бажання швидко приймати зміни до Держбюджету.

Як повідомил УНІАН у прес-офісі голови Комітету ВР, на думку А.ГРИЦЕНКА, Президент хоче, щоб перед прийняттям змін до бюджету депутати ухвалили закони “з так званого президентського пакету”.

За словами депутата, про це Президент говорив під час зустрічі із фракцією “Наша Україна – Народна самооборона”. А.ГРИЦЕНКО зазначив, що коли глава держави говорив про вдосконалення державного бюджету, “в цій частині всі слухали дуже уважно і погоджувалися з ним”. «Але коли він сказав, що перш, ніж прийняти бюджет, треба прийняти закони з так званого президентського пакету, які не мають жодного шансу бути прийнятими, то всі зрозуміли це як бажання Президента не допустити швидкого прийняття бюджету», – сказав А.ГРИЦЕНКО.

«Президент робить багато заяв, і не всі вони лягають в загальну картину пріоритетів, які важливі для країни», – зазначив депутат, висловивши переконання, що Президенту треба визначитися, що для нього головне.

На думку А.ГРИЦЕНКА, головним має бути бюджет. «А документи з президентського пакету не всі варті, щоб за них голосували, тому вони можуть почекати», – сказав голова Комітету ВР.