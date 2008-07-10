У Тимошенко все ж погодилися миритися з Vanco?

Компанія Vanco Prуckerchenska Ltd. відклала арбітражну процедуру в Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

У повідомленні наголошується, що причиною такого рішення став отриманий 5 липня лист від першого заступника міністра юстиції України Євгена КОРНІЙЧУКА з проханням продовжити 60-денний термін для проведення передарбітражних консультацій.

Vanco Prуckerchenska повідомила Кабінету Міністрів України, що вона готова піти назустріч уряду та продовжити термін для проведення передарбітражних консультацій за умови, що Кабмін підтвердить у письмовій формі до 11 липня повноваження Є.КОРНІЙЧУКА на проведення таких переговорів з компанією.

«Ми готові вести діалог з урядом України для врегулювання всіх невирішених питань. Водночас ми не можемо брати до уваги заяву представника Міністерства юстиції про те, що компанія звернулася до арбітражного суду, оскільки саме Міністерство юстиції запропонувало продовжити передарбітражні консультації, і компанія пішла на зустріч. Наступного тижня Vanco Prуckerchenska офіційно повідомить про статус передарбітражних консультацій з урядом України або про початок арбітражного процесу відповідно до Угоди про розділення продукції», - зазначив президент компанії Vanco Prуckerchenska Джим БАУН.

Як повідомляв УНІАН, 2006 року Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом Міністрів України Угоду про розділення продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права і обов`язки щодо УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня цього року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

Після цього Vanco почала міжнародну арбітражну процедуру проти уряду України і заявила, що вважає незаконним анулювання ліцензії.

21 травня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розділення продукції.

18 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом зупинив дію розпорядження уряду від 21 травня 2008 року №740-р «Про припинення Угоди між Кабінетом Міністрів України і компанією «Венко Інтернешнл лімітед» про розділення вуглеводнів, які видобуватимуться в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря».