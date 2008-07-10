Яценюк натякає, що депутатів чекає безсонна ніч

Яценюк сподівається, що завтра ВР зможе розглянути зміни до бюджету-2008

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК сподівається, що на пленарному засіданні у п’ятницю, 11 липня, парламент зможе розглянути законопроект про внесення змін до державного бюджету 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

А.ЯЦЕНЮК повідомив, що сьогодні має намір закрити засідання ВР, оскільки Бюджетний комітет ВР не підготував до розгляду зміни до бюджету. «Наскільки мені відомо, він (законопроект – УНІАН) ще не готовий», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, якщо все ж таки Бюджетний комітет сьогодні встигне розглянути зміни до бюджету, то депутати просто не встигнуть з ними ознайомитись. «Навіть якщо мені принесуть його о 10-й вечора, то треба ж депутатам роздати», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

При цьому голова ВР висловив сподівання, що профільний комітет сьогодні завершить розгляд бюджетних змін, і «завтра вранці, можливо, дасть Бог, почнемо із закону про держбюджет».