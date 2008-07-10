Богатирьова підтримала вимогу про звіт Тимошенко у ВР

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА вважає, що уряд має відзвітувати у ВР і закликає представників коаліції розпочати діалог із опозицією.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві секретаря РНБО щодо останніх подій у Верховній Раді України.

“Кабінет Міністрів, як основний штаб коаліційної більшості, зобов’язаний відкрито вступити в діалог із опозицією, яка вимагає його звіту. Це також стало би одним із принципово важливих чинників для політичної стабільності в Україні”, – йдеться у заяві.

Водночас у заяві підкреслюється, що оцінку діяльності Кабміну треба давати за результатом відкритого і чесного обговорення в сесійному залі його політики.

Говорячи про роботу парламенту протягом останніх днів сесії парламенту секретар РНБО висловлює занепокоєння “трибунним протестом владної коаліції”. “Парламентська коаліція і Кабінет міністрів мають взяти на себе відповідальність за подолання кризи своєї діяльності шляхом демократичного конституційного діалогу на парламентській трибуні та відмовитись від її блокування під будь-якими надуманими приводами”, – наголошує вона.

“Країна, її політичний режим, парламент не можуть функціонувати, коли триває стала суперечка про законодавчу більшість. Це створює умови для повномасштабної легітимаційної кризи правлячої коаліції, парламенту і уряду. Не може бути апріорі ефективним уряд та його політика, що не спирається на стабільну законодавчу більшість”, – зазначається у заяві.