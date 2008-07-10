Ющенко дав вказівку встановити на Говерлі держсимволіку України

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом “Про впорядкування території гори Говерла та встановлення пам`ятного знака на її вершині” доручив Івано-Франківській обласній державній адміністрації здійснити до 24 серпня заходи щодо встановлення на найвищій географічній точці України - горі Говерла - пам`ятного знака, що символізує українську державність.

Текст відповідного указу розміщений на офіційному сайті глави держави.

В.ЮЩЕНКО також доручив Івано-Франківській ОДА здійснити заходи з благоустрою прилеглої території із збереженням природного ландшафту.

Згідно з указом Президента, Івано-Франківська ОДА, Міністерство культури і туризму, Міністерство освіти і науки, Міністерство у справах сім`ї, молоді та спорту за участю громадських організацій повинні забезпечити підготовку та проведення урочистостей з нагоди відкриття пам`ятного знака.

Крім того, В.ЮЩЕНКО доручив Міністерству культури і туризму разом з Івано-Франківською ОДА опрацювати питання щодо занесення в установленому порядку пам`ятного знака до Державного реєстру нерухомих пам`яток України.

Водночас, згідно з указом глави держави, Кабінет міністрів разом з Івано-Франківською та Закарпатською ОДА мають забезпечити проведення капітального ремонту і реконструкції під`їзних доріг до Говерли і впорядкування прилеглих територій; вирішити питання щодо створення та облаштування місць відпочинку на маршрутах підйому на вершину Говерли; внести в установленому порядку пропозиції щодо розширення території Карпатського національного природного парку та Карпатського біосферного заповідника з метою віднесення всієї території гори Говерла до природно-заповідного фонду.