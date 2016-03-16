Конкурсна комісія нарешті обрала двох членів НАЗК: агенція може розпочати роботу

Як передає кореспондент УНІАН, під час голосування за кандидатури більшість голосів – по 7 - отримали Руслан Рябошапка і Руслан Радецький.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко вночі зустрівся з представниками комісії з обрання членів Національної агенції з питань протидії корупції та закликав їх проголосувати і призначити двох членів НАЗК, оскільки це залишається останньою невиконаною вимогою для запровадження Європейським Союзом безвізового режиму.

Порошенко планував повідомити ЄС про обрання мінімальної необхідної кількості членів НАЗК під час візиту до Брюсселя 16-17 березня.

Нагадаємо, що створення НАЗК лишається єдиною вимого для візової лібералізації з ЄС.

Уряд створив Національне агентство з питань запобігання корупції у березні минулого року. 22 квітня Кабмін розпочав конкурс на призначення керівництва Нацагентства.