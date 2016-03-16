Порошенко закликав комісію з обрання членів НАЗК до ранку визначити двох членів Агенції

Президент України Петро Порошенко зустрівся з представниками комісії з обрання членів Національної агенції з питань протидії корупції та закликав їх проголосувати та призначити двох членів НАЗК, оскільки це залишається останньою невиконаною вимогою для запровадження Європейським Союзом безвізового режиму.

Як повідомляє прес-служба президента, звертаючись до присутніх Порошенко підкреслив: «Я вам не називаю жодного прізвища, я не знаю хто і за ким стоїть. Впевнений в тому, що представник, якого я призначив займає абсолютно проукраїнську позицію, так як і кожен з вас. На сьогоднішній день проукраїнська позиція полягає в тому, щоб у нас до ранку було (обрано) два члени НАЗК, щоб я в Брюссель полетів з вашим протоколом. Озбройте Президента для захисту інтересів України».

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Глава держави нагадав, що Україна 7 років йде до запровадження безвізового режиму Європейським Союзом. І нині Українська держава в безвізовому питанні має підтримку Європейської Комісії. «Вони нам довіряють. І принципова позиція – не підірвати цю довіру», - зазначив Порошенко.

Президент наголосив на неприпустимості сценарію, коли члени Комісії не домовилися з приводу кандидатур і в результаті буде оголошено новий конкурс. «Друзі, в мене прохання – об’єднайтесь навколо України та оберіть двох (членів НАЗК). Не дайте зараз емоціям зірвати конкурс. Це неприйнятно», - зазначив глава держави.

Присутній на зустрічі Посол Європейського Союзу Ян Томбінський відзначив зусилля президента в процесі запровадження ЄС безвізового режиму. Він наголосив, що законодавчі зміни та запровадження нових інституцій важливе для відновлення довіри громадян України до державних службовців та влади в цілому. Посол підкреслив, що ці заходи без роботи НАЗК не будуть працювати, тому до Агенції мають бути обрані професійні та відповідальні люди.

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Як відомо, створення НАЗК лишається єдиною, поки ще не виконаною Україною, вимого для візової лібералізації з ЄС.

Порошенко планував повідомити ЄС про обрання мінімальної необхідної кількості членів НАЗК під час свого візиту до Брюсселя, що відбудеться 17 березня. Для цього комісія має обрати двох членів агенції.

Як повідомляв УНІАН комісія з обрання членів Національної агенції з питань протидії корупції знову не змогла підтримати двох кандидатів, яких вважають ключовими, після чого заступник голови адміністрації Олександр Данилюк тимчасово призупинив участь в роботі комісії.