Отруйники Ющенка одержали російське громадянство

Президент України Віктор Ющенко вважає, що знає замовників свого отруєння в 2004 році і вимагає від Росії видати ключових свідків і учасників злочину. Про це він сказав в інтерв`ю австрійській газеті "Der Standart" (переклад сайту Інопреса).

- ...У вересні 2004 року, коли ви були кандидатом в президенти, вас намагалися отруїти, як тепер точно встановлено, діоксином. В Австрії за вас особливо переймаються, оскільки ви неодноразово лікувались у Відні. Як нині справи з вашим здоров`ям?

- Сьогодні я почуваюся так само добре, як в серпні 2004 року, до отруєння.

- Чи відомі вам замовники отруєння? - Мені вони відомі.

- Чому ж ви їх не називаєте?

- Триває слідство. Зайняті в ньому люди працюють по 15 годин на добу. У досудовому слідстві мають бути допитані люди, які брали участь в організації тієї самої вечері, де мене отруїли. Ці троє перебувають у Росії і на даний момент мають російське громадянство. Україна офіційно зажадала їх видачі.

Нині на найвищому рівні тривають переговори про їх екстрадицію. Ці люди добре знають, чому вони знаходяться в Росії. Без їх участі в слідстві нам буде дуже важко поставити в цій справі крапку. І я вважаю, що Росія виконає свої зобов`язання, які випливають з двосторонньої угоди про юридичну допомогу.