У ЦРУ вважають, що політичний гармидер в Україні надовго

Політична нестабільність в Україні триватиме ще довго.

Про це йдеться в опублікованій у газеті «Сегодня» (№151 від 11 липня 2008 року) доповіді Центрального розвідувального управління про загрози безпеці США, який розвідувальні служби щороку подають у сенатський Комітет з військової служби.

Аналітики ЦРУ вважають, що політична нестабільність в Україні триватиме ще довго, і це є головною проблемою нашої країни.

«Протягом ось вже багатьох місяців Україна відчуває проблеми на внутрішньополітичній арені. Проте боротьба за владу між різними фракціями ведеться в межах тієї політичної системи, яка утворилася після Помаранчевої революції, що зменшує ймовірність застосування насильства», - йдеться в доповіді.

У документі, що оцінює погрози США станом на лютий 2008 року, як найнебезпечніші називається міжнародний тероризм – йдеться про діяльність міжнародної терористичної мережі «Аль-Каїда» і та збройної ліванської шиїтської організації «Хезболла»; поширення в Ірані і КНДР зброї масового знищення; нестабільність в Іраку, Афганістані і Пакистані; проблеми політичної стабільності в Європі, на Африканському Розі, Близькому Сході і в Євразії; прагнення інших держав посилити свій антисупутниковий потенціал; зростання світових цін на енергію та продовольство тощо.

У цьому ж документі проаналізована ситуація в РФ і Україні, а також їхній вплив на світову політику.

У доповіді згадується Росія як одна з країн, які становлять небезпеку для провідних держав світу. На думку аналітиків ЦРУ, РФ, Китай і країни ОПЕК використовують свій фінансовий і ринковий потенціал для досягнення політичної мети, котра може становити загрозу безпеці США. Також вказується, що Росія, разом з Китаєм, володіє технічними можливостями, необхідними для ведення кібервійни проти інфраструктури США.