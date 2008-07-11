У ПР не знають, чого більше в бюджеті Тимошенко – оптимізму чи наївності

Бюджет, пропонований урядом, заснований на нереалістичних макроекономічних показниках. Про це міністр економіки опозиційного уряду Ірина АКИМОВА заявила в ексклюзивному коментарі УНІАН.

Найбільшу критику, за словами регіоналки, викликає показник інфляції. «Він явно занижений, - вважає АКИМОВА. - Мати зараз інфляцію більше 15 відсотків і розраховувати, що наприкінці року вона буде 15,9, це або оптимістично, або ж дуже наївно, або це навмисне заниження цифр для того, щоб переконати зараз людей і політикум в своїх можливих успіхах. На сьогоднішній день всі міжнародні агентства, Світовий банк, МВФ, агентства типу JPMorgan, які займаються прогнозом макроекономічних показників, кажуть про показник мінімум 21-22 відсотки наприкінці року, максимум - аж до 30 відсотків».

На думку опозиційного міністра, занижений рівень інфляції означатиме, що в номінальному виразі рівень ВВП буде занижений. Тобто, з`являться надпланові прибутки ВВП, пов`язані чисто з інфляцією, які ніяк не будуть враховані і прозоро розподілені. Заниження показника інфляції дасть на практиці заниження соціальних норм, як то рівень прожиткового мінімуму, соціальних норм, пов`язаних з нарахуванням мінімальних пенсій.

Чи є Бюджет соціальним і конституційним? «Всі ті пільги, які були скасовані, а потім повернені Конституційним судом для фінансування, повинні бути відбиті в Бюджеті, - наполягає АКИМОВА. - Саме Тимошенко більше року тому ініціювала розгляд цього питання КС. І якщо ця політична сила виступила ініціатором цього рішення, то логічно, що це позитивне рішення отримане, то воно має знайти своє віддзеркалення в бюджетних показниках».