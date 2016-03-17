Шульц на зустрічі з Порошенком закликав усі політсили в Україні якнайшвидше подолати урядову кризу

Про це йдеться у заяві Шульца за підсумками зустрічі з Порошенком у Брюсселі.

"Ми погодилися щодо необхідності термінового врегулювання поточної урядової кризи та щодо продовження програми реформ. Я заохочую усі політичні сили в Україні об'єднатися у їхній підтримці стабільного уряду, який заслуговуватиме на довіру, та який не буде залежати від корисливих інтересів", - наголосив Шульц.

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У цьому зв'язку президент Європарламенту заявив, що усі політичні сили в Україні також повинні долучитися до серйозної боротьби з корупцією та зосередити увагу на проведенні структурних реформ та на Угоді про асоціації між Україною та Євросоюзом.

Також Шульц додав, що після успішного прийняття цього тижня змін до закону про електронні декларації, Україна тепер перебуває на фінальній стадії у виконанні необхідних критеріїв для успішного завершення процесу із візової лібералізації.