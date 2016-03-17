У Грозному напали на українського консула (відео)

17:57, 17 березня 2016
Суспільство
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У Грозному під час нападу на керівника "Комітету з протидії катуванням" один з нападників вдарив українського консула Олександра Ковтуна.

facebook.com/anton.naumlyuk

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив глава МЗС України Павло Клімкін.

"З Грозного: 16 березня під час нападу на главу рос. "Комітету з протидії катуванням" один з нападників завдав удару українському консулу", - йдеться у його повідомленні.

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Наразі інших подробиць міністр не розкрив.

Раніше повідомлялося, що у Грозному близько 15 осіб напали на главу "Комітету з протидії катуванням" Ігоря Каляпіна. Він повинен був зустрітися з журналістами і правозахисниками, які прибули на процес у справі Миколи Карпюка та Станіслава Клиха, проте його виселили з готелю "Грозний-сіті" і біля входу закидали яйцями, тортом, борошном і зеленкою.

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