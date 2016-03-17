У Грозному напали на українського консула (відео)

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив глава МЗС України Павло Клімкін.

"З Грозного: 16 березня під час нападу на главу рос. "Комітету з протидії катуванням" один з нападників завдав удару українському консулу", - йдеться у його повідомленні.

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Наразі інших подробиць міністр не розкрив.

З Грозного: 16 березня під час нападу на главу рос. «Комітету з протидій катуванням» один з нападників завдав удару українському консулу. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 17, 2016

Консул двічі викликав швидку мамі С.Клиха Тамарі Іванівні (серцеві напади). Я у Брюсселі і вся ця та ін. інфо дійде до наших євро. партнерів — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 17, 2016

Раніше повідомлялося, що у Грозному близько 15 осіб напали на главу "Комітету з протидії катуванням" Ігоря Каляпіна. Він повинен був зустрітися з журналістами і правозахисниками, які прибули на процес у справі Миколи Карпюка та Станіслава Клиха, проте його виселили з готелю "Грозний-сіті" і біля входу закидали яйцями, тортом, борошном і зеленкою.