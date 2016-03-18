У Порошенка сподіваються, що нова коаліція буде створена за 10 днів

Глава Адміністрації президента Борис Ложкін сподівається, що нова коаліція у Верховній Раді буде створена за 10 днів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам після презентації своєї книги «Четверта Республіка. Чому Європі потрібна Україна, а Україні Європа».

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Відповідаючи на питання, коли може бути створена коаліція, Ложкін сказав: «Сподіваюся, що днів за десять. Ідеально, щоб був той самий склад, який був до цього - 5 фракцій».

Глава АП також відзначив, що не бачить себе в новому складі уряду.

«Я впевнений, що коаліція зможе запропонувати добрий склад», - сказав Ложкін.

«Питання, хто буде віце-прем'єром чи прем'єр-міністром, - це питання до коаліції. Або сьогоднішня коаліція, або нова коаліція має буде запропонувати склад Кабінету міністрів. Я вважаю, що саме на віце-прем'єра з інтеграції вистачає людей».

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого у Верховній Раді прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк представив звіт про діяльність уряду за 2015 рік. Робота Кабміну була визнана парламентаріями незадовільною. Разом з тим постанова про відставку уряду не набрала потрібної кількості голосів народних депутатів.

17 лютого фракція «Батьківщина» у зв'язку з провальним голосуванням за відставку уряду заявила про вихід із парламентської коаліції. 18 лютого про вихід із коаліції заявила також фракція «Об'єднання «Самопоміч».

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22 лютого у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови про відставку Яценюка з посади прем'єр-міністра.

14 березня прес-секретар глави держави Святослав Цеголко повідомив, що президент України Петро Порошенко розглядає три варіанти виходу з кризи: формування технократичного Кабінету міністрів на чолі з Наталією Яресько, політичного - на чолі з головою «Самопомочі» Андрієм Садовим, або Верховна Рада підтримає іншу кандидатуру.