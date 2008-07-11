Тимошенко поскаржилася, що програму не ухвалили, а звітувати примусили

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що уряд сьогодні не повинен був звітувати у Верховній Раді, оскільки досі не затверджено Програму діяльності Кабміну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні у ВР під час розгляду питання щодо відповідальності Кабінету міністрів.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що урядова програма була подана до Верховної Ради, і уряд розраховував на її затвердження. «Але, в той же час, пройшли 15 днів, які відведені для розгляду програми, і пройшли вони вже разів десять, а може, й двадцять. І програма через те, що не все в парламенті відбувається нормально, не була проголосована», - сказала прем’єр-міністр.

За її словами, таким чином уряд працював без затвердженої програми. «І якщо дотримуватися вже букви закону, то ми сьогодні і звітувати не мали права. Тому що якщо програма не затверджена, а Конституцією передбачений звіт уряду за програму діяльності уряду, але, у той же час, ми вирішили, що краще цю процедуру вже пройти, тому що нам потрібно мати чітку відповідь», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.