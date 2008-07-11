Хто з нардепів НУ-НС голосував за відставку Тимошенко (прізвища)

Із фракції блоку “Наша Україна – Народна самооборона” "за" відставку уряду голосували представник партії “Єдиний Центр” Віктор ТОПОЛОВ та некоаліціант Юрій БУТ.

Про це свідчать дані поіменного голосування щодо проекту постанови “Про відповідальність Кабінету міністрів України”, розміщені на офіційному сайті Верховної Ради.

Всього у фракції НУ-НС “за” недовіру уряду проголосувало - 2, “проти” – 29, “утрималися” – 0, не голосували – 22, відсутні – 19.

У фракції Партії регіонів “за” проголосувало – 172 депутати, “проти” - 2 (Анатолій КІНАХ, Віталій ХОМУТИННІК, “утрималися” – 1 (Олександр ПЕКЛУШЕНКО). Не голосували – 0, Відсутні – 0.

Не дали жодного голосу з цього питання фракції БЮТ, КПУ та Блоку Литвина.