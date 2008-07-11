Два регіонала твердять, що не підтримували Тимошенко

Народні депутати від фракції Партії регіонів Анатолій КІНАХ та Олександр ПЕКЛУШЕНКО написали заяви про те, що їхні картки не спрацювали при голосуванні за висловлення недовіри Кабінету міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час пленарного засідання повідомив голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК.

За словами спікера, А.КІНАХ і О.ПЕКЛУШЕНКО написали відповідні заяви і подали йому.

В той же час А.ЯЦЕНЮК зазначив, що ці два голоси не впливають на результати голосування за відповідну постанову.