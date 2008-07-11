Політолог: голосування по Тимошенко це поразка Секретаріату Ющенка

Сьогоднішнє голосування з питання недовіри уряду - це поразка Секретаріату в спробі відправити до відставки уряд руками ЄЦ і інших. Таку думку висловив в ексклюзивному коментарі УНІАН Директор Київського Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло Погребінський.

Політолог вважає, що перед самим голосуванням розклад був відомий, було ясно, що фракція КПУ і блок Литвина за недовіру уряду голосувати не будуть. Тому давати голоси для ЄЦ означало дискредитувати себе.

Михайло Погребінський вважає, що піднімати питання відставки уряду навряд чи вже хтось буде, оскільки навесні розпочнеться кампанія президентських виборів. Якщо Віктор Ющенко прийме, як факт, що він не йде на другий термін, то це приведе до зміни внутрішньополітичній ситуації. Якщо не прийме, то немає іншого виходу, окрім як вносити зміни до Конституції. А це можуть зробити тільки Партія Регіонів і БЮТ.