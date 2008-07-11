Парламент закрився, але обіцяв повернутися

Верховна Рада України направила на розгляд бюджетного комітету урядовий і президентський законопроекти щодо внесення змін до державного бюджету на 2008 рік для підготовки до повторного першого читання.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” це рішення проголосували 250 депутатів із 251, зареєстрованого у сесійній залі. Підтримали вищезазначене рішення 155 народних депутатів від фракції БЮТ, 67 – від фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, 27 – від фракції КПУ, 1 – від фракції Партії регіонів, фракція Блоку Литвина не брала участі у голосуванні.

Голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК повідомив, що фракція НУ-НС під час засідання лідерів фракцій за участю прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО та міністра фінансів Віктор ПИНЗЕНИК наполягала на врахуванні у проекті закону про внесення змін до бюджету на 2008 рік всіх пропозицій Президента України, а КПУ внесла свій пакет пропозицій до законопроекту.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, за необхідності можна, наприклад, за тиждень провести позачергову сесію парламенту, зібравши підписи 150 народних депутатів, і знову розглянути ці законопроекти.

Пілся цього було оголошено про закриття другої сесії Верховної Ради України.