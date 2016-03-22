Захист звернувся до ООН для звільнення Савченко

Про це Фейгін повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що Савченко відмовляється від подання апеляційної скарги на вирок, що закриває можливість його оскарження в Європейському суді з прав людини.

"Незважаючи на мою незгоду з Надією в цьому питанні, я все ж перестрахувався і запустив низку міжнародних процедур щодо її звільнення. Перша процедура йде через Робочу групу ООН з довільних затримань", - повідомив Фейгін.

Він зазначив, що чекає результатів за своїм зверненням до Робочої групи у квітні.

"Друга процедура - звернення до спеціального доповідача ООН з питань правозахисників". Туди я теж звернувся і чекаю результату", - додав адвокат.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні російський суд продовжить оголошувати вирок Савченко.

У РФ Савченко обвинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Савченко та її захист відкидають обвинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, і потім силою переправили до Росії. Савченко незаконно утримують у РФ з середини літа 2014 року.

Прокуратура РФ вимагає засудити її до 23 років позбавлення волі.