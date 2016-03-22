Савченко доставили до суду для оголошення вироку під наглядом 16 автоматників
22 березня українську льотчицю Надію Савченко доставили до Донецького суду Ростовської області, де їй повинні оголосити вирок.
Прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що на залізничному переїзді, де зупинили автозак із Савченко, було 16 автоматників.
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"Щойно став випадковим свідком зупинки автозака Надії Савченко на залізничному переїзді. Нарахував 16 автоматників. Як же вони її бояться!" - йдеться у його повідомленні.
Щойно став випадковим свідком зупинки автозака Надії Савченко на залізничному переїзді. Нарахував 16 автоматників. Як же вони її бояться!#FreeSavchenkoОпубликовано Святославом Цеголко 21 марта 2016 г.
Довідка УНІАН. Савченко в РФ звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Савченко і її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, і потім силою переправили до Росії. Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.
Прокуратура РФ вимагає засудити її до 23 років позбавлення волі.