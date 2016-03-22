Порошенко зробить заяву після оголошення вироку Савченко

Президент України Петро Порошенко найближчим часом зробить заяву щодо вироку суду у справі української льотчиці Надії Савченко, яку незаконно судять в Росії за сфабрикованими обвинуваченнями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявила народний депутат, уповноважений президента з питань мирного врегулювання на Донбасі, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

Читайте такожЗахист звернувся до ООН для звільнення Савченко

"За інформацією наших колег, яку ми щойно отримали, найближчим часом прозвучить вирок Надії, і я хочу сказати, що президент України зробить заяву з цього приводу, після того як буде оголошено вирок", - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні очкується закінчення виголошення у суді російського Донецька вироку Савченко.

В РФ Савченко звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Савченко та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, і потім силою переправили до Росії. Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.

Прокуратура РФ вимагає засудити її до 23 років позбавлення волі.