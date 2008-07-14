Україна отримає європерспективу лише за згоди всіх 27 країн ЄС?

Черговий раунд переговорів щодо нової угоди Україна–ЄС відбудеться 16 липня в Брюсселі.

Про це повідомив Надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні Жан-Поль ВЕЗІАН в інтерв`ю, опублікованому сьогодні в газеті «Экономические известия» (№ 119 від 14 липня 2008 року).

“16 липня в Брюсселі відбудеться черговий раунд переговорів щодо нової угоди Україна–ЄС. 22 липня пройде засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ. На цих зустрічах обговорюватимуться всі питання, які цікавлять українську сторону: назва самого договору, європейська перспектива України і діалог про можливість безвізового режиму. Але навіть якщо головуюча в ЄС країна захоче додати додатковий імпульс цим питанням, у будь-якому випадку буде необхідно одержати консенсус усіх 27 країн-членів - по кожному терміну, по кожному слову, за кожним визначенням, яке міститься в тому чи іншому політичному документі. По кожній комі!», – сказав Ж.-П. ВЕЗІАН.

Посол Франції також вважає, що терміни підготовки і ухвалення договору про зону вільної торгівлі між ЄС і Україною залежатимуть від обох сторін переговорного процесу. «У будь-якому випадку необхідно пройти дорогу, не намагаючись знаходити якісь обхідні або найкоротші шляхи. Швидкість просування в цьому питанні залежатиме і від того, як Україна виконуватиме зобов`язання, які вона взяла на себе по відношенню до СОТ. Йдеться, зокрема, про митні тарифи», - пояснив він.

«Україна багато чого очікує від ЄС. У свою чергу, і ЄС бажав би від України виконання зобов`язань і обіцянок, які були дані в рамках договору про партнерство і співпрацю. Зокрема, про реформи у сфері юстиції, що пов`язане з необхідністю стабільного правового поля для ведення бізнесу в Україні. Сьогодні це питання дуже ретельно відстежується з боку ЄС», - сказав Ж.-П.ВЕЗІАН.