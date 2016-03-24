"Батьківщина" назвала 5 умов своєї підтримки коаліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник лідера фракції “Батьківщина” Сергій Соболєв у коментарі журналістам перед початком наради лідерів фракцій з головою ВР Володимиром Гройсманом.

Він зауважив, що йдеться про те, що вони на посади не претендуватимуть не залежно від того, як закінчаться переговори. “Ми зробимо все можливе, щоб ці переговори закінчилися успіхом. І я думаю, що це можливо тільки за однієї умови - це 5 конкретних пунктів, які ми безпосередньо зараз озвучимо серед тих, хто раніше був в одній коаліції”, - сказав Соболєв.

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Це, за його словами, негайне ухвалення рішення про заборону продажу земель сільгосппризначення і пряма бюджетна й податкова підтримка аграрного сектору; розірвання “корупційного зв'язку” між олігархами і урядом та чіткий план подолання корупції; створення коаліції і голосування за нового прем'єр-міністра; негайне ухвалення рішення про економічно обгрунтовані тарифи; індексація заробітних плат і пенсій на рівень інфляції, а також зняття будь-яких податків на пенсії.

Крім того, йдеться про необхідність підтримки малого і середнього бізнесу.

“Ніяких інших умов, кадрових, будь-яких інших, фракція “Батьківщина” і партія “Батьківщина” висувати не будуть”, - запевнив Соболєв.