Порошенко закликав депутатів повернутися до питання судової реформи

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"Я просив би вас, навіть в умовах парламентсько-урядової кризи, розглянути можливість повернення до питання змін до Конституції щодо правосуддя, судової реформи, провести необхідні консультації", - сказав Порошенко під час зустрічі з головами депутатських фракцій.

Президент назвав неприпустимою ситуацію, яка склалася у цій сфері. "Те, що відбувається останніми днями у судовій гілці влади: коли відпускають тих, хто возив "тітушок", коли корупціонери виходять із судів - це є неприйнятним", - наголосив Порошенко.

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Глава держави вкотре підкреслив, що реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів забезпечить практичну реалізацію принципів верховенства права і забезпечення права кожного на справедливий розгляд його справи незалежним та неупередженим судом.

Президент також закликав народних обранців прискорити пошук шляхів подолання політичної кризи, підкреслюється в повідомленні.

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