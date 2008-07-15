Кріль пояснив, чому ЄЦ провалив бюджет Тимошенко

«Бюджет від ТИМОШЕНКО – черговий популістський прожект, який знову обернувся б збільшенням інфляції та зубожінням народу. І за це ТИМОШЕНКО має бути соромно», – так прокоментував народний депутат України, лідер «Єдиного центру» Ігор КРІЛЬ відмову своїх однопартійців підтримувати бюджет-2008 від Кабінету Міністрів Юлії ТИМОШЕНКО, повідомили УНІАН у прес-служба ЄЦ.

Як запевняє І.КРІЛЬ, “Єдиний центр” за подібні документи більше не голосуватиме. Востаннє це було в грудні минулого року».

За словами лідера ЄЦ, «підготовка цього бюджету проводилась у стилі ТИМОШЕНКО – зміни повинні були бути внесені ще у березні, а насправді все робилось терміново, перед завершенням сесії. Мета - поставити черговий раз всіх перед фактом».

На його думку, Ю.ТИМОШЕНКО було потрібне не прийняття бюджету, а піар навколо його внесення та провалу в парламенті. На підтвердження депутат наводить той факт, що багато пропозицій Президента України Віктора ЮЩЕНКА, які вказували на популістські положення бюджету, були відкинуті урядом.

«Зрозуміло, що у парламенті не знайшлось би 226-ти депутатів, які б підтримали такий варіант бюджету. І якщо Юлія ТИМОШЕНКО справді прагнула змін до бюджету – БЮТ проголосував би за президентський варіант змін, при бажанні його доопрацювавши. Чому так вчинила її фракція – саме це нехай і пояснює прем’єр», - заявляє І.КРІЛЬ.

За його переконанням, Ю.ТИМОШЕНКО повинна терміново зайнятись врахуванням зауважень Президента і народних обранців, а не піаритись, використовуючи це питання.