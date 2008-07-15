Депутат БЮТ: прагнемо переконати і фракцію комуністів, і Блок Литвина

Дострокові вибори у Верховну Раду України не вигідні ні правлячій коаліції, ні опозиції, вважає народний депутат від БЮТ Геннадій ЗАДИРКО. Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами депутата, «недавні вибори в Києві показали втому людей, і цей чинник неможливо не враховувати. Адже в Києві 50% виборців не прийшли голосувати, а раніше активність жителів столиці була 80%».

«Сьогодні громадська думка України не підтримує ідею нових виборів, - пояснив Г.ЗАДИРКО, - І ми як реалісти розуміємо, що люди не прийдуть, і незрозуміло вже які політичні розклади ми потім матимемо».

На його думку, «ситуація дострокових виборів не вигідна не тільки коаліції, але і опозиції не дуже вигідна».

Тому для досягнення політичної стабільності в Україні необхідна домовленість депутатів, вважає Г.ЗАДИРКО. «Ми продовжуємо роботу за домовленістю. Сьогодні робимо все можливе, щоб переконати і фракцію комуністів, і Блок Литвина. Є можливість і політичних компромісів, і домовленостей», - відзначив депутат. І додав: «Політика – це мистецтво можливого, тому будь-який компроміс – це буде успіх для України».

«Але я упевнений, що до вересня місяцю ми повернемося до розгляду бюджету, і я дуже сподіваюся, що бюджет буде проголосований», - уклав Г.ЗАДИРКО, підкресливши, що сподівається на продуктивну роботу парламенту, на «здоровий глузд українських політиків».