Подальше підвищення тарифів на компослуги призведе до масових неплатежів - депутат

Про це під час виступу з трибуни Верховної Ради заявив народний депутат групи «Партія «Відродження» Василь Гуляєв.

За його словами, у зв’язку з цим «Відродження» вимагає прийняти проект Постанови № 4218, яким група пропонує комплекс заходів щодо зниження тарифів на компослуги. Серед них – введення мораторію на підвищення тарифів до 2018 року, аудит витрат виробників комунальних послуг та реалізація держпрограми енергоефективності.

«Вимога зменшення тарифів – це не просто красивий жест. Варто розуміти, що населення перебуває у важкому фінансовому становищі, а подальше підвищення тарифів просто зажене людей у ​​боргову яму. На сьогоднішній день для багатьох субсидії стали єдиним виходом із ситуації, що склалася. Однак це не може тривати вічно. Адже тільки в 2016 році на виплату субсидій буде витрачено близько 35 мільярдів гривень. Якщо продовжити підвищення тарифів, то витрати з Бюджету на субсидії теж зростуть», – заявив народний депутат.

Василь Гуляєв додав, що крім політики субсидій потрібно переходити на програми енергоефективності, реалізацію яких доцільно покласти на органи місцевої влади.

«У селах і у багатьох містах часто працює обладнання з радянських часів. Тоді про економію ще не думали. То, може, почати з цього? І повірте, що результат не змусить себе чекати. Є приклади, коли на окремих об’єктах, таких як дитячі садки і школи, проводилася повна заміна обладнання – лампочок, електроприладів – витрати зменшувалися практично на половину», – зазначив політик.

Як повідомлялося, проект постанови №4218 зареєстрований у Верховній Раді 14 березня. Співавторами документа стали 16 народних депутатів групи «Партія «Відродження».