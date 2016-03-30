Великобританія слідкуватиме за призначенням генпрокурора України - посол

Про це посол Великобританії Джудіт Гоф написала у "Твіттері". "За погодженням з моїм колегою з Євросоюзу (головою Представництва ЄС в Україні Яном Томбінським - УНІАН) ми продовжимо уважно спостерігати за розвитком подій в Генеральній прокуратурі", - наголосила Джудіт Гоф.

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Як повідомляв УНІАН, 29 березня Ян Томбінський заявив, що новий генпрокурор повинен забезпечити незалежність ГПУ від політичного впливу і тиску. Ця заява була зроблена в зв'язку з тим, що Верховна Рада 289 голосами дала згоду на звільнення президентом Петром Порошенком Віктора Шокіна з посади генпрокурора.