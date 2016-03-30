Стоянова поновлено на посаді прокурора Одеської області на виконання рішення суду - ГПУ

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

«Наказом генерального прокурора України від 29 березня 2016 року на виконання постанови Одеського окружного адміністративного суду державного радника юстиції 3 класу Миколу Стоянова поновлено на посаді прокурора Одеської області», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН з посиланням на власні джерела, сьогодні заступник генерального прокурора Роман Говда представив Стоянова колективу прокуратури Одеської області.

Стоянов вже був прокурором Одеської області. Його призначив на цю посаду у травні 2014 року тодішній генпрокурор Олег Махніцький. Наступний генпрокурор Віталій Ярема звільнив Стоянова з посади прокурора Одеської області.

Досі прокурором Одеської області був Давид Сакварелідзе, якого Віктор Шокін звільнив 29 березня, в день голосування у ВР за його відставку з посади генпрокурора.

Сакварелідзе заявив, що причиною його звільнення з посади заступника генерального прокурора – прокурора Одеської області стала його боротьба з корупцією у прокуратурі.