Пошуки нового формату коаліції: у БПП та "Самопомочі" розповіли про спільне засідання

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам повідомив заступник лідера фракції "БПП" Олексій Гончаренко.

Зокрема, на запитання про те, що обговорювалося на зустрічі двох фракцій, яка щойно відбулася у ВР, він сказав, що "ми запитали у колег їхню позицію щодо коаліції та уряду".

"Вони відповіли, що в коаліцію вони не йдуть, а готові при якихось умовах підписати якусь угоду, що вони є партнерами коаліції меншості, уряду меншості", - зазначив Гончаренко.

На запитання, чи погоджується "БПП" на такі умови, Гончаренко наголосив, що "цього немає в українській Конституції". "Коли на це Конституція погодиться, тоді і ми зможемо погодитись", - зазначив парламентарій.

У свою чергу лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк зазначив, що ця зустріч була ініційована членами фракцій БПП і "Самопомочі", а не їхніми керівниками.

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"Ця зустріч була для того, щоб ми обмінялися думка напряму для створення якісної партнерської роботи в парламенті. У тому числі, для голосування звичайних законів, які покращують ту чи іншу ситуацію. В тому числі, вирішення кризи", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, щодо того, що "Самопоміч" начебто запропонувала БПП підписати якусь угоду, Березюк зазначив, що "ми готові, за умови виконання закону про вибори і за умови звільнення ЦВК, ми готові підтримати і укласти угоду з коаліцією, що ми підтримаємо прем'єр-міністра і уряд своїм голосуванням, і тим самим візьмемо відповідальність за це, але в уряд не увійдемо і залишаємося в опозиції". "Це є нормально? Нормально. Ні, увійдіть до коаліції", - додав депутат.

Також на запитання, чи вмовляли "Самопоміч" увійти до коаліції, парламентарій зазначив, що "у нас не було мети вмовити один одного", а лише професійно і по-партнерськи поговорити.