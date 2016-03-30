Виключена з "Самопомочі" Суслова увійшла до фракції БПП

Як передає кореспондент УНІАН, про це в сесійній залі оголосив перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій.

Як повідомляв УНІАН, Суслову виключили з фракції "Самопоміч" через її голосування 10 лютого 2015 року за постанову про надання згоди на призначення Віктора Шокіна на посаду генпрокурора. Суслова обиралася до парламенту за списком партії "Самопоміч" під номером 4.

Зазначимо, що станом на 30 березня 2016 року фракція БПП нараховує 138 депутатів. Таким чином, з урахуванням Суслової фракція збільшиться до 139 осіб.

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