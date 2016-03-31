Генпрокуратура оприлюднила повістку про допит Сакварелідзе (документ)

Як повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, 30 березня 2016 року по телефону його було викликано на допит як свідка.

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"В телефонній розмові останній не заперечив про явку на допит до начальника управління Генпрокуратури в п’ятницю – 1 квітня 2016 року. Повістка про виклик 31 березня 2016 року, зокрема, була надіслана Д. Сакварелідзе і на електронну пошту", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, напередодні про виклик на допит до ГПУ повідомив сам Сакварелідзе.