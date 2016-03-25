Стан Савченко різко погіршився - МЗС України

Про це розповіли генеральний консул України у Ростові-на-Дону Віталій Москаленко та віце-консул Олександр Ковтун, пише ТСН.

За їхніми словами, Савченко нині виходить із сухого голодування, але її організм не сприймає не тільки їжу, але й воду. Її сильно нудить, крім того, почалася сильна алергія на всі продукти, які вона намагається вживати. Сильно отікають ноги.

Також дипломати повідомили, що вже тривалий час у Савченко понижені тиск та температура тіла, а рівень ацетону в крові підвищується.

Надія вимагає, аби її оглянули українські або закордонні лікарі, адже російські медики, за її словами лише вимірюють температуру та тиск, але якісної допомоги не надають.

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Як повідомляв УНІАН, суд у Росії 22 березня засудив Савченко до 22 років ув’язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

Також суд присудив Савченко штраф у 30 тис. рублів за «незаконний перетин кордону».

Савченко та її захист звинувачення відкидають і стверджують, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили бойовики, які потім примусово переправили її до Росії.

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Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.

За час утримання у СІЗО Савченко декілька разів оголошувала голодування й погрожує знову почати сухе голодування з 6 квітня.