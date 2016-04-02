Порошенко відповів на критичну статтю NYT про корупцію в Україні: "гібридна війна"

Президент Петро Порошенко вбачає у критичному матеріалі американського видання спробу дискредитувати Україну. Про це він сказав на прес-конференції під час Саміту з ядерної безпеки у Вашингтоні.

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"Мені відома ця стаття. Я хотів би це чітко прокоментувати. На сьогоднішній день проти України проводиться гібридна війна. В тому числі і через механізми розповсюдження інформації, яка дискредитує українську державу", — сказав Порошенко.

Нагадаємо, у матеріалі йшлося про те, що якщо президент Петро Порошенко і парламент не погодяться призначити реальних бійців з корупцією і впровадити серйозну судову реформу, ситуація з корупцією, не зміниться.

Президент, прем'єр-міністр і парламент України мають усвідомити, що Міжнародний валютний фонд і країни-донори, в тому числі США, не можуть продовжувати "кидати лопатою" гроші в корумповане болото, якщо уряд не почне формування демократичного правління, чого українці вимагали під час Майдану, нагадували автори The New York Times.