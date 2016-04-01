Порошенко має відкрито обрати нового генпрокурора, націленого на глибоку реформу - The New York Times

Про це йдеться у редакційній статті The New York Times, передає ТСН.

Український парламент проголосував за звільнення одіозного генерального прокурора України Віктора Шокіна. Під час перебування на посаді він став символом глибоко вкоріненої в Україні культури корупції, не зумівши залучити до відповідальності жодного члена поваленого режиму Януковича або нинішнього уряду, блокуючи зусилля налаштованих на реформи депутатів.

В останні години перебування на посаді Шокін звільнив свого заступника Давіда Сакварелідзе, колишнього прокурора Грузії, якого Порошенко запросив в Україну для боротьби з корупцією. До цього Шокін систематично очистив своє відомство від тих, хто виступає за реформи прокуратури. Наразі виконує обов'язки генерального прокурора Юрій Севрук, який є другом Шокіна, і можна не сумніватися, що він продовжуватиме його практику.

Президент, прем'єр-міністр і парламент України мають усвідомити, що Міжнародний валютний фонд і країни-донори, в тому числі США, не можуть продовжувати "кидати лопатою" гроші в корумповане болото, якщо уряд не почне формування демократичного правління, чого українці вимагали під час Майдану, нагадує The New York Times.

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"Пан Порошенко просто не може дозволити одному з найближчих друзів Шокіна зайняти його місце. Він повинен негайно відновити на посаді Сакварелідзе і почати широку суспільну дискусію про вибір наступного генерального прокурора, ясно даючи зрозуміти, що він має бути націлений на глибоку реформу за підтримки уряду", - йдеться у статті.