"Панамський скандал" позначиться на політичному майбутньому Порошенка - учасник розслідування

Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів Дрю Салліван, редактор і співзасновник Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) — організації, причетної до публікації "панамських документів".

На його думку, оприлюднена щодо Петра Порошенка інформація не призведе до початку розслідування за цим фактом або до звинувачень на адресу президента, але це, поза сумнівом, вплине на його політичний імідж і відіб'ється на виборах.

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"Абсолютно очевидно, що він збрехав своєму народові. Можливо, у нього були на це причини, або ж він сам не знав, що відбувається. У будь-якому випадку, люди очікують від політиків чогось більшого. Політик не повинен перекладати свою велику компанію в офшор, щоб не платити податки, хоча його країна вимагає, щоб бізнесмени виводили свої активи з офшорів і платили податки. Це дуже лицемірно", - вважає Салліван.

Як повідомляв УНІАН, згідно з розслідуванням журналістів проекту "Центр з дослідження корупції та організованої злочинності" (OCCRP), яке базується на документах від юридичної фірми Mossack Fonseca у Панамі, Порошенко заснував три офшорні компанії з управління активами, включаючи кондитерську корпорацію Roshen, не вказавши відомостей про це у своїх майнових деклараціях.

Разом з тим у Генеральній прокуратурі України заявили, що не бачать складу злочину в інформації про нібито існування офшорів Порошенком.