Українські нардепи допомогли Росії перемогти на референдумі у Нідерландах - депутат

Про це заявив народний депутат Вадим Кривенко.

За його словами, існує три основні причини того, що понад 60% громадян Нідерландів, які взяли участь у голосуванні, висловились проти асоціації України з ЄС.

Кривенко наголосив, що значну роль зіграли зусилля, докладені Росією.

"Ні для кого не є секретом, що Нідерланди дуже тісно пов’язані з Росією політично і економічно, починаючи з першого російського імператора Петра І. Станом на сьогодні між країнами дуже багато економічних зв'язків, починаючи від LNG-терміналу в порту Амстердама, закінчуючи продажем тюльпанів", - сказав він.

"Крім того, саме російське лобі було ініціатором проведення цього референдуму", – підкреслив народний депутат.

Другою причиною негативного результату волевиявлення голландців Вадим Кривенко назвав те, що багато громадян цієї країни сприймають угоду про асоціацію як розширення ЄС.

"Вони достатньо консервативні люди, які вважають, що будь-яке розширення Євросоюзу, а асоціацію країни з ЄС вони сприймають саме так, призведе до того, що їм доведеться дотувати ще й Україну, витрачаючи свої гроші. Цього вони не хочуть", – сказав він.

Крім того, Кривенко зазначив, що значною мірою на думку громадян Нідерландів вплинула робота, яку проводили депутати Верховної Ради з міжфракційного об’єднання "Єврооптимісти".

"Деякі народні депутати фактично монополізували співпрацю між Верховною Радою та Європейським Союзом і вважають, що саме вони є основними провідниками європейських ідей в Україні", - сказав він.

"Саме вони працювали останні дні на території Нідерландів, і в деяких моментах замість того, щоб рекламувати Україну, вони її активно критикували так, як вони це роблять в Україні, і це не пішло на користь", – наголосив народний депутат.

"Коли ми кажемо про такий важливий майданчик, як нідерландський референдум, треба було залишити свої амбіції та працювати на благо України. Тому що це удар по всій Україні, а не Порошенку, Яценюку і владі. Це треба розуміти і виправляти в майбутньому", – резюмував Вадим Кривенко.