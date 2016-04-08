Голландці злякалися економічних наслідків Асоціації з Україною - нардеп

Про це заявив народний депутат України від ВО "Батьківщина" Сергій Соболєв в ефірі телеканалу "1+1", передає ТСН.

"Нідерланди – це країна, де зареєстровані усі найбільш корпорації України. Металургійний бізнес, Roshen, бізнес, пов'язаний з аграрним сектором. Вони дійсно реально побачили економічні потужності України. Подивіться навіть на агітацію. Там йшли спеціальні ролики, направлені прямо проти наших окремих компаній, заявляючи, що вони витіснять з ринку нідерландську продукцію", - зазначив Соболєв.

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

На голосування було винесено питання: "Ви "за" чи "проти" ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?".

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За даними виборчого сервісу Нідерландського інформаційного агентства (ANP Verkiezingsdienst), оприлюдненими на сайті телеканалу NOS, "за" проголосували 38,1%, "проти" - 61,1%.