У США сподіваються, що референдум у Нідерландах не вплине на євроінтеграцію України

Про це на брифінгу у Вашингтоні сказав заступник речника Державного департаменту США Марк Тонер, повідомляється на сайті Держдепу.

У Вашингтоні відзначили, що бачили повідомлення про попередні результати референдуму в Нідерландах у новинах.

Як зазначив Тонер, хоча референдум не є зобов'язуючим, "зрозуміло, що ми розчаровані результатом, але ми поважаємо точку зору народу Нідерландів і ми поважаємо політичний процес у Нідерландах".

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"Ми говорили до цього, і я повторю сьогодні: ми вважаємо, що ця Угода про асоціацію відповідає кращим інтересам України, США та Європейського Союзу, і ми, як і раніше, підтримуємо цю позицію", - заявив Тонер.

У зв'язку з цим представник Держдепартаменту висловив сподівання, що референдум не вплине на зближення України з Євросоюзом.

"Я сподіваюся, що це не вплине на цей процес, щоб продовжувати тісніші зв'язки із Заходом, тісніші зв'язки з ЄС", - заявив Тонер.

Він нагадав, що у США вже неодноразово повторювали, що рішення щодо шляху, яким Україна хоче рухатися, залежить не від Сполучених Штатів, не від Росії або будь-якої іншої країни. "Український народ повинен мати право, щоб досягати тісніших зв'язків із Заходом, якщо цього хоче, та міцніших економічних зв'язків та міцніших демократичних інститутів. Це його власне право, суверенне право", - заявив Тонер.