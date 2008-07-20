Митрополиту Рівненському й Острозькому Євсевію - 80 років

У Рівному відбулися урочисті заходи з відзначення 80-річного ювілею митрополита Рівненського та Острозького, керуючого Рівненською єпархією УПЦ Київського патріархату ЄВСЕВІЯ.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у кафедральному Свято-Покровському соборі зранку відбулася Літургія за участю патріарха Київського і всієї України-Руси Філарета, ієрархів та духовенства, а пізніше в обласному академічному українському драматичному театрі з цієї нагоди було пароведено урочисту академію.

Митрополита ЄВСЕВІЯ привітали, зокрема, голова облдержадміністрації Віктор МАТЧУК, член Вищої церковної Ради УПЦ Київського патріархату, екс-гуубернатор Рівненщини, депутат облради Василь ЧЕРВОНІЙ, виконувач обов’язки міського голови Рівного Юрій ТОРГУН та інші учасники заходу.

Серед подарунків і нагород митрополита - примірник перевиданого «Пересопницького Євангелія», срібні хрест та медальйон, а також медаль «Будівничий України» (від товариства «Просвіта»).

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО за вагомий внесок у духовне відродження України нагородив митрополита ЄВСЕВІЯ орденом Ярослава Мудрого V ступеня.