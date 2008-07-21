Меркель зустрінеться з Ющенком і Тимошенко

Сьогодні Україну відвідає канцлер Німеччини.

У Києві зустріч із Федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина Ангелою МЕРКЕЛЬ проведе Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

О 12.45 у Будинку Городецького розпочнеться зустріч В.ЮЩЕНКА з А.МЕРКЕЛЬ у форматі «віч-на-віч». Після її завершення під головуванням Президента України та Федерального канцлера Німеччини відбудуться українсько-німецькі переговори у розширеному складі.

За результатами проведених зустрічей запланована спільна прес-конференція В.ЮЩЕНКА та А.МЕРКЕЛЬ.

Також 21 липня у рамках робочого візиту до України Федеральний канцлер Німеччини зустрінеться з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.