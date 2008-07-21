Меркель зустрінеться з Ющенком і Тимошенко
08:53, 21 липня 2008Політика
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Україну відвідає канцлер Німеччини
Сьогодні Україну відвідає канцлер Німеччини.
У Києві зустріч із Федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина Ангелою МЕРКЕЛЬ проведе Президент України Віктор ЮЩЕНКО.
О 12.45 у Будинку Городецького розпочнеться зустріч В.ЮЩЕНКА з А.МЕРКЕЛЬ у форматі «віч-на-віч». Після її завершення під головуванням Президента України та Федерального канцлера Німеччини відбудуться українсько-німецькі переговори у розширеному складі.
За результатами проведених зустрічей запланована спільна прес-конференція В.ЮЩЕНКА та А.МЕРКЕЛЬ.
Також 21 липня у рамках робочого візиту до України Федеральний канцлер Німеччини зустрінеться з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.
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