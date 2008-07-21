У НУ-НС вважають, що опозиція і литвинівці загнали себе у глухий кут

Народний депутат від фракції "Наша Україна – Народна самооборона" Кирило КУЛИКОВ вважає, що найбільше у прийнятті змін до державного бюджету-2008 має бути зацікавлена опозиція.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку депутат висловив сьогодні на прес-конференції.

«Сьогодні на рахунках Державного казначейства закумульовано 32,4 млрд. грн. Неприйняття змін до держбюджету робить можливість їхнього непідконтрольного використання для уряду. Мені незрозуміло, чому опозиційні фракції вчинили такий спротив прийняттю змін до держбюджету, адже цим самим вони себе позбавили можливості контролювати ці мільярди», - пояснив К.КУЛИКОВ.

Народний депутат також висловив нерозуміння, чому за зміни до держбюджету не проголосувала фракція Блоку Литвина. «У цих змінах передбачено чимало коштів на розвиток тих регіонів і сфер, які литвинівці лобіюють. Вважаю, що ті, хто протидіяв уряду у неприйнятті змін до держбюджету, самі себе загнали у глухий кут», - сказав К.КУЛИКОВ.

Разом з цим він спрогнозував, що восени буде прийнятий саме урядовий проект змін до держбюджету.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня, в останній день роботи другої сесії Верховної Ради 6-го скликання, ВР відмовилася прийняти в першому читанні як проект змін до державного бюджету-2008, запропонований Кабінетом міністрів, так і президентський законопроект.

"За" прийняття президентського законопроекту проголосувало 58 народних депутатів із 243, зареєстрованих у залі, "за" урядовий –216 народних депутатів з 249.

Фракції Партії регіонів та Блоку Литвина були зареєстровані як відсутні у сесійній залі, КПУ – “не голосували”.