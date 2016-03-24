Гройсман назвав кандидатів в новий уряд у разі обрання його прем'єр-міністром

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу Гройсман зазначив, що йдеться про кандидатуру “Івана Міклоша - віце-прем'єр-міністра, міністра фінансів Словаччини, який провів дуже багато системних реформ”. «А також Юлія Ковалів, яка сьогодні працює першим заступником міністра економіки, Максима Нефьодова, який працює заступником міністра економрозвитку», - додав Гройсман.

За його словами, йдеться про “нових людей з новим менталітетом, які можуть якісно і чесно працювати”.

При цьому він не уточнив, які б посади вони мали б зайняти в уряді.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні проходить нарада лідерів фракцій парламенту, на якій обговорюється можливе створення нової коаліції і можливі кандидатури на посаду прем'єра.

Лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко заявлив, що БПП і НФ хочуть створити коаліцію удвох із залученням "тушок".

17 лютого з коаліції вийшла фракція "Батьківщина", а днем пізніше про це заявила і "Самопоміч". Радикальна партія вийшла з коаліції ще на початку вересня 2015 року.

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"Батьківщина" заявила, що не буде претендувати на жодну посаду в уряді чи в керівництві Ради і має кілька умов для своєї підтримки коаліції.

"Самопоміч" в коаліцію повертатися не хоче і буде і далі перебувати в опозиції.