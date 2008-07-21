Ющенко зустрінеться з журналістами у четвер на галявині
13:10, 21 липня 2008Політика
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Розмова розпочнеться о 12.00
У четвер, 24 липня, о 12.00 на зеленій галявині подвір`я Секретаріату Президента України розпочнеться розширена прес-конференція глави Української держави Віктора ЮЩЕНКА.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, у ході прес-конференції йтиметься про підсумки у внутрішній та зовнішній політиці країни за перше півріччя.
Також В.ЮЩЕНКО окремо зупиниться на державних заходах з відзначення 1020-річчя Хрещення Київської Русі.
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