Після формування коаліції в роботі Ради можуть відбутися зміни - Гройсман
12:42, 11 квітня 2016Політика
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Гройсман у разі створення коаліції прогнозує зміни у порядку денному роботи ВР.
Гройсман прогнозує зміни у порядку денному роботи парламенту / Фото УНІАН
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман в разі створення коаліції прогнозує зміни в порядку денному роботи парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів ВР.
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За його словами, після того, як буде сформована коаліція, то, можливо, будуть зміни в порядку денному, які будуть зумовлені “формуванням уряду коаліції і затвердження програми дій уряду”.
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