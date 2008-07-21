Розпочалася зустріч Тимошенко з Меркель

Розпочалася зустріч прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО із федеральним канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів України, зустріч відбувається у розширеному складі. З української сторони, зокрема, на зустрічі присутні: віце-прем’єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ, міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН, міністр культури і туризму Василь ВОВКУН, міністр Кабінету Міністрів Петро КРУПКО. З німецької сторони – речник федерального уряду ФРН Ульріх ВІЛЬГЕЛЬМ, Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні Райнгард ШЕФЕРС, міністеріаль-директор, радник федерального канцлера Німеччини з питань зовнішньої та безпекової політики Крістоф ГОЙСГЕН і міністеріаль-директор, радник федерального канцлера Німеччини з питань європейської політики Уве КОРСЕПІУС.

Очікується, що після закінчення зустрічі відбудеться спільний підхід до преси Ю.ТИМОШЕНКО й А.МЕРКЕЛЬ, під час якого буде зроблена заява для ЗМІ.